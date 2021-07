L' affondo di Elisa Di Francisca | ct Cipressa non è all' altezza | Errigo emotiva

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ce l’ha con l’allenatore e con la fiorettista azzurra di punta,Didue ori nel fioretto a Londra 2012. “Andreanon è all’per essere il ct del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte” dice all’Adnkronos, commentando i risultati dell’arma di punta italiana ai Giochi di Tokyo 2020, che ha raccolto un argento con Daniele Garozzo nell’individuale e un bronzo con la squadra femminile. “A Londra con Cerioni ct prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo”, aggiunge Di ...

L'oro olimpico di Londra attacca e riaffiorano vecchie ruggini: «Arianna è fortissima ma soffre troppo le gare importanti». L'intervento del mito del volley ...