La sostenibilità della specie umana è un problema da affrontare subito

(Di venerdì 30 luglio 2021) Crisi ambientale, conflitti, disuguaglianza. Ildi sosteniblitàè ormai impossibile da trascurare. In questa serie di post, come Rethinking Economics Italia analizzeremo all’origine le cause tecnologiche, economiche e politiche dei problemi che affliggono la società moderna e forniremo delle soluzioni per combatterle Per comprendere la velocità con cui la nostra società si evolve, è indispensabile partire dai dati sulla popolazione. Dal grafico sotto, vediamo come questa sia cresciuta molto lentamente per oltre diecimila anni, per poi impennarsi negli ultimi 200, passando da un miliardo di ...