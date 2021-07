"La scherma può riprendere il suo cammino vincente", dice l'ex schermidore olimpico Maffei (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - “La scherma a Tokyo2020 finora ha reso al di sotto delle aspettative, ha una responsabilità molto grande perché tutti si aspettano risultati prestigiosi, ma il bilancio rimane incoraggiante, ci manca solo un oro. In generale c'è bisogno di riprogrammare: con alcune messe a punto si può riprendere il cammino vincente delle precedenti edizioni, la qualità degli atleti c'è”. A dirlo all'AGI è Michele Maffei, ex schermidore olimpico con 3 medaglie d'argento e una d'oro, che si candiderà nel 2023 a presidente di Federscherma. Gli azzurri della ... Leggi su agi (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - “Laa Tokyo2020 finora ha reso al di sotto delle aspettative, ha una responsabilità molto grande perché tutti si aspettano risultati prestigiosi, ma il bilancio rimane incoraggiante, ci manca solo un oro. In generale c'è bisogno di riprogrammare: con alcune messe a punto si puòildelle precedenti edizioni, la qualità degli atleti c'è”. A dirlo all'AGI è Michele, excon 3 medaglie d'argento e una d'oro, che si candiderà nel 2023 a presidente di Feder. Gli azzurri della ...

