La riforma della giustizia fiorisce nel tempo del nulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Il più incantevole grido di vittoria appartiene a Matteo Salvini: ho smantellato la riforma Bonafede, ha detto parlando di una riforma introdotta da un Governo di cui lui, Salvini, era vicepremier. Dovrebbe bastare questo per ritirarsi in baita, con una buona biblioteca e una buona cantina, e ammettere la sconfitta (mia, nostra) davanti allo strapotere del leader del primo o del secondo partito italiano, capace di appoggiare una riforma ed esultare, e poi di esultare per averla smantellata, e a distanza di due anni, non di due decenni. E di passarla liscia. Però non vorrei indurvi in errore: con Salvini viene tutto particolarmente facile, ...

