Inter | Inzaghi stoppa Satriano | per ora no alla cessione

(Di venerdì 30 luglio 2021) Martinconvince l’Protagonista assoluto di questo pre campionato dell’, Martinè finito nel mirino di diverse squadre che lo vorrebbero prelevare dal club nerazzurro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per orapreferisce tenere il ragazzo in rosa e valutarlo ancora un po’ prima di dare l’ok ad una sua eventuale. “è rimasto piacevolmente sorpreso dalle qualità di questa giovane punta, tanto da aver chiesto di poterlo allenare per ancora un paio di settimane, ovviamente ...

Advertising

Inter : ??| INTERVISTA Le parole di Simone Inzaghi al termine di #InterCrotone ?? - Inter : ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Si… - DiMarzio : #Inter, riecco #Lukaku: domani il primo allenamento con #Inzaghi - la_stordita : RT @AndreaInterNews: #Sondaggio (le opzioni le dettaglio nei prossimi tweet) - L'attacco dell'#Inter è formato da due titolari forti e comp… - AndreaInterNews : #Sondaggio (le opzioni le dettaglio nei prossimi tweet) - L'attacco dell'#Inter è formato da due titolari forti e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

la Repubblica

IL MERCATO - In Italia si muove poco: la pistaè un'ipotesi da tenere in piedi ma si è raffreddata dopo il passaggio da Conte a, l'Atalanta ha fatto qualche sondaggio ma non è andata ...L'è tra i club che ne ha risentito maggiormente, ma l'AD nerazzurro, insieme al DS Piero Ausilio, lavora per rinforzare comunque la rosa a disposione di Simone. Spunta un nuovo scambio ...APPIANO GENTILE - Martin Satriano è tra le piacevoli sorprese di questo pre-campionato 2021/2022 in casa nerazzurra. Il giovane attaccante classe 2001 ha avuto modo di mettersi in mostra nelle due ami ...Mourinho chiama, Florenzi risponde. O forse no. Il terzino campione d'Europa e appena rientrato alla Roma dopo il prestito al Psg si sta godendo gli ultimi gior ...