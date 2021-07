I metalmeccanici in sciopero. Dal prefetto: «La preoccupazione è in prospettiva. Non siamo tranquilli» (Di venerdì 30 luglio 2021) Astensione di due ore nelle fabbriche metalmeccaniche venerdì 30 luglio a Bergamo e in tutta Italia. Uno sciopero e un presidio «per il lavoro» davanti alla Prefettura. I sindacati ricevuti dal rappresentante del Governo: «La preoccupazione è in prospettiva. Non siamo tranquilli - hanno detto al prefetto -. Sul territorio di Bergamo c’è una situazione positiva, ma la preoccupazione è che non abbiamo idea di come possa evolversi la situazione dopo l’estate». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 luglio 2021) Astensione di due ore nelle fabbriche metalmeccaniche venerdì 30 luglio a Bergamo e in tutta Italia. Unoe un presidio «per il lavoro» davanti alla Prefettura. I sindacati ricevuti dal rappresentante del Governo: «Laè in. Non- hanno detto al-. Sul territorio di Bergamo c’è una situazione positiva, ma laè che non abbiamo idea di come possa evolversi la situazione dopo l’estate».

Vertenza Whirlpool, anche i metalmeccanici salernitani in sciopero Salerno . Convinta adesione dei metalmeccanici a Salerno allo sciopero di due ore proclamato unitariamente dalla categoria. Le rsu delle realtà multinazionali e nazionali del territorio hanno organizzato, in prevalenza, l'...

Bergamo, presidio dei metalmeccanici in Prefettura: 'Siamo preoccupati' fotogallery iniziato alle 15 e terminato alle 17, proprio in concomitanza con lo sciopero. Erano presenti una cinquantina di lavoratori

Metalmeccanici, venerdì 30 lo sciopero: «Contro licenziamenti inaccettabili»

Lavoro, anche i metalmeccanici trentini contro i licenziamenti nelle fabbriche Numerose le aziende metalmeccaniche trentine che hanno deciso di unirsi alle proteste contro i licenziamenti avviati in tutta Italia dopo lo sblocco dell'1 luglio. La Fiom: «Due ore di sciopero che, i ...

Salerno . Convinta adesione deia Salerno allodi due ore proclamato unitariamente dalla categoria. Le rsu delle realtà multinazionali e nazionali del territorio hanno organizzato, in prevalenza, l'...iniziato alle 15 e terminato alle 17, proprio in concomitanza con lo. Erano presenti una cinquantina di lavoratoriAstensione di due ore nelle fabbriche metalmeccaniche venerdì 30 luglio a Bergamo e in tutta Italia. Uno sciopero e un presidio «per il lavoro» davanti alla Prefettura. I sindacati ricevuti dal rappre ...Numerose le aziende metalmeccaniche trentine che hanno deciso di unirsi alle proteste contro i licenziamenti avviati in tutta Italia dopo lo sblocco dell’1 luglio. La Fiom: «Due ore di sciopero che, i ...