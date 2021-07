Advertising

sportli26181512 : Gerrard e la frecciata a Benitez: 'Non mi piace come persona': L'ex capitano del Liverpool sul rapporto mai sboccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerrard frecciata

Corriere dello Sport

La frase dicontro Benitez Nella collezione di frecciate e rapporti mai sbocciati c'è anche quello trae Benitez: "È stato il miglior allenatore tattico che abbia mai avuto, ma non mi ...La frase dicontro Benitez Nella collezione di frecciate e rapporti mai sbocciati c'è anche quello trae Benitez: "È stato il miglior allenatore tattico che abbia mai avuto, ma non mi ...Nella collezione di frecciate e rapporti mai sbocciati c'è anche quello tra Gerrard e Benitez: "È stato il miglior allenatore tattico che abbia mai avuto, ma non mi piace come persona. Non so perché, ...