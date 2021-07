Genoa-Lammers: il vantaggio è ormai incolmabile (Di venerdì 30 luglio 2021) Sam Lammers si avvia a diventare un nuovo attaccante del Genoa. Come vi abbiamo spiegato tra ieri e oggi, il vantaggio che il Genoa aveva accumulato nei riguardi dell’attaccante risulterà decisivo. Il Verona ci ha provato, anche con forza, nella giornata di ieri ma il club di Preziosi aveva una precedenza tale da non poter essere scavalcato. Già il 25 dicembre scorso vi avevamo svelato l’interesse del Genoa per Lammers, un nome fino a quel momento mai accostato al club rossoblù. In quella sessione l’Atalanta aveva deciso di non privarsene, ora il Genoa è al ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Samsi avvia a diventare un nuovo attaccante del. Come vi abbiamo spiegato tra ieri e oggi, ilche ilaveva accumulato nei riguardi dell’attaccante risulterà decisivo. Il Verona ci ha provato, anche con forza, nella giornata di ieri ma il club di Preziosi aveva una precedenza tale da non poter essere scavalcato. Già il 25 dicembre scorso vi avevamo svelato l’interesse delper, un nome fino a quel momento mai accostato al club rossoblù. In quella sessione l’Atalanta aveva deciso di non privarsene, ora ilè al ...

