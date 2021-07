Focolaio Covid, sarebbe partito da un Festival del cinema in Sardegna: 'Boom di contagi tra gli attori' (Di venerdì 30 luglio 2021) . Il coronavirus torna a far paura alle manifestazioni estive. Il quotidiano La Repubblica ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) . Il coronavirus torna a far paura alle manifestazioni estive. Il quotidiano La Repubblica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - MediasetTgcom24 : Friuli, focolaio Covid dopo festa in discoteca: locale chiuso per 75 giorni #Pordenone - Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - leggoit : #Focolaio #covid, sarebbe partito da un Festival del #cinema in #Sardegna: «Boom di contagi tra gli attori» - pirolini : RT @Agenzia_Ansa: La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - forse il m… -