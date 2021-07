Finale Zverev-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di venerdì 30 luglio 2021) Alexander Zverev e Karen Khachanov sono i finalisti del torneo valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020, prestigioso e storico evento. Il tedesco ha eliminato sorprendentemente Novak Djokovic, testa di serie numero 1 e favorito per il trionfo aureo; il russo, invece, ha sconfitto agevolmente Pablo Carreno-Busta. Zverev parte con i favori del pronostico, sebbene dovrà fare i conti con l’efficacia al servizio di Khachanov. La Finale si svolgerà domenica 1 agosto, non prima delle ore 05.00 italiane. La diretta televisiva del confronto sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Alexandere Karensono i finalisti del torneo valevole per ledi, prestigioso e storico evento. Il tedesco ha eliminato sorprendentemente Novak Djokovic, testa di serie numero 1 e favorito per il trionfo aureo; il russo, invece, ha sconfitto agevolmente Pablo Carreno-Busta.parte con i favori del pronostico, sebbene dovrà fare i conti con l’efficacia al servizio di. Lasi svolgerà domenica 1 agosto, non prima delle ore 05.00 italiane. Latelevisiva del confronto sarà ...

Advertising

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - WeAreTennisITA : CI RIESCE ZVEREV ?? È Sascha a fermare la corsa di Djokovic alle Olimpiadi ?? Vince per 1-6 6-3 6-1 e raggiunge la f… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis Arriva la clamorosa eliminazione di Novak #Djokovic (che si ferma a 22 vittorie consecutive).… - AntonioFantastk : RT @WeAreTennisITA: Khachanov in finale? Il gran torneo del russo continua: battuto anche Carreno Busta per 6-3 6-3, conquista l'ultimo mat… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: È successo. Zverev in finale, svanisce il sogno del Golden Slam per Djokovic. #Tennis #Tokyo2020 -