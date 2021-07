F1 GP Ungheria 2021 | Horner | “Ricorso? Deluso ma non sorpreso”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Il? Sonoma non, sentivamo il dovere di presentare prove nuove e convincenti. Abbiamo avuto un’udienza giusta e accettato il verdetto anche se deludente, adesso voltiamo pagina”. Queste le parole di Chris, team principal della Red Bull sull’incidente Verstappen-Hamilton dopo il ‘no’ della Fia all’istanza di revisione. Infastidito Toto Wolff dall’atteggiamento nei confronti del pilota britannico. “Parliamo di un sette volte campione del mondo, non si possono usare nei suoi confronti parole come ‘amateur'”, dice il Ceo della Mercedes. SportFace.

GP dell'', live classifica FP2... potrà tornare a dire la sua nella zona podio? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live su MotorBox la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gp d'. ...Il pilota tedesco dell'Aston Martin, che ha indossato "scarpe arcobaleno" nella conferenza all'Hungaroring e ha un casco speciale per questo weekend, tuona contro la norma: "Trovo imbarazzante per un ...DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2021: I PROTAGONISTI. In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio d’Ungheria 2021, facciamo il punto su quello che potremmo ...