Covid, monito Lamorgese ai no vax: “Regole vanno rispettate” (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla questione proteste anti Green pass e no vax, “il governo non può che essere per le Regole e per le manifestazioni autorizzate, anche per gestire piazze che possono creare problemi di ordine pubblico: ovvio che diversamente i partecipanti vengono identificati e denunciati anche per rispetto delle Regole sanitarie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Venezia. La titolare del Viminale ha quindi precisato: “Qui parliamo di manifestazioni estemporanee e non organizzate quindi non c’è protocollo che tenga per farvi fronte”, ha poi ammonito ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla questione proteste anti Green pass e no vax, “il governo non può che essere per lee per le manifestazioni autorizzate, anche per gestire piazze che possono creare problemi di ordine pubblico: ovvio che diversamente i partecipanti vengono identificati e denunciati anche per rispetto dellesanitarie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Lucianaal termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Venezia. La titolare del Viminale ha quindi precisato: “Qui parliamo di manifestazioni estemporanee e non organizzate quindi non c’è protocollo che tenga per farvi fronte”, ha poi am...

