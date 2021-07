Covid: Filippine, in vista maxi lockdown per 13 mln abitanti (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha approvato l'imposizione di un rigido lockdown nella regione di Manila dal sei al 20 agosto prossimi: lo ha reso noto il portavoce del presidente, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente delle, Rodrigo Duterte, ha approvato l'imposizione di un rigidonella regione di Manila dal sei al 20 agosto prossimi: lo ha reso noto il portavoce del presidente, ...

Manila, Duterte: 'Vaccinate chiunque voglia ricevere una dose' Con 1,5 milioni di casi e più di 270mila decessi, le Filippine sono il Paese asiatico più colpito dalle recenti nuove ondate di Covid - 19 dopo l'Indonesia. Nell'ultima settimana si è registrata una ...

