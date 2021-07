Condono fiscale 2021: tempi e modalità della cancellazione dei debiti (Di venerdì 30 luglio 2021) La prima cosa da sapere è che il contribuente non deve fare niente: il Condono fiscale delle cartelle esattoriali d'importo inferiore ai 5.000 euro per chi ha dichiarato nel 2019 un reddito inferiore ai 30.000 euro avverrà in automatico. La circolare attuativa A spiegare nel dettaglio regole e tempistiche del maxi Condono da 58 miliardi di euro è il decreto attuativo del governo che rende operativo il provvedimento approvato a marzo all'interno del cosiddetto Decreto Sostegni (DL 21/2021). Le cartelle interessate Il documento spiega che le cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 luglio 2021) La prima cosa da sapere è che il contribuente non deve fare niente: ildelle cartelle esattoriali d'importo inferiore ai 5.000 euro per chi ha dichiarato nel 2019 un reddito inferiore ai 30.000 euro avverrà in automatico. La circolare attuativa A spiegare nel dettaglio regole estiche del maxida 58 miliardi di euro è il decreto attuativo del governo che rende operativo il provvedimento approvato a marzo all'interno del cosiddetto Decreto Sostegni (DL 21/). Le cartelle interessate Il documento spiega che le cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione ...

Advertising

daydrea97238124 : @carmelopalma È il prezzo da pagare per accreditare la tesi (sballata) della prescrizione quale presidio della ragi… - daydrea97238124 : @GabrieleIuvina1 @gloquenzi Sí ma l'abitudine a considerare impropriamente la prescrizione come garanzia della ragi… - AseroGiovanna : RT @serenel14278447: Scatta il condono fiscale, come ottenere la cancellazione delle cartelle esattoriali. Così pagano i soliti. - Italia_Notizie : Bollo auto, superbollo e multe cancellati? Come funziona il condono dei vecchi debiti Condono fiscale, ecco i tempi… - sadape54 : Condono delle cartelle esattoriali, ecco i tempi e le modalità per ottenere la cancellazione dei debiti… -