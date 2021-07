Clamoroso a Tokyo 2020: fuori in semifinale Novak Djokovic (Di venerdì 30 luglio 2021) Incredibile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tedesco Alexander Zverev, infatti, ha rimontato un set ed un break di svantaggio al numero 1 del mondo Novak Djokovic qualificandosi incredibilmente per la finalissima. Qui si giocherà la medaglia più prestigiosa contro il russo Karen Kachanov, che nella prima semifinale di giornata ha estromesso in due facili set lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Quest’ultimo affronterà proprio il campione serbo nella finale per il bronzo. Novak Djokovic subisce il ritorno del tedesco: ancora una volta sfuma la medaglia d’oro Sembrava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Incredibile alle Olimpiadi di. Il tedesco Alexander Zverev, infatti, ha rimontato un set ed un break di svantaggio al numero 1 del mondoqualificandosi incredibilmente per la finalissima. Qui si giocherà la medaglia più prestigiosa contro il russo Karen Kachanov, che nella primadi giornata ha estromesso in due facili set lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Quest’ultimo affronterà proprio il campione serbo nella finale per il bronzo.subisce il ritorno del tedesco: ancora una volta sfuma la medaglia d’oro Sembrava ...

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - napolista : Il numero 1 al mondo, dominatore del tennis, non aveva mai perso nemmeno un set. E’ letteralmente crollato in semif… - sportface2016 : Clamoroso nel torneo di #tennis a #Tokyo2020 Novak #Djokovic domina nel primo set, poi crolla fisicamente e cede a… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ORO Rodini-Cesarini clamoroso argento di Paltrinieri! Bronzo Oppo-Ruta -… - aticketaround : RT @Eurosport_IT: ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ????????????? #Hom… -