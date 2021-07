Alessandra Amoroso e la fine della relazione con Stefano Settepani che non è un fallimento

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) Alessandra Amoroso, la fine della propria storia d’amore, l’ha ufficializzata nel gennaio scorso. «Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo», ha detto allora, confermando la separazione dal produttore Stefano Settepani. «I motivi non per forza li devo esplicitare sui social», ha aggiunto poi, rifiutando di menzionare le cause di un allontanamento raccontato solo diciannove mesi più tardi.