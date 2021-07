Alaba al Real Madrid: svelate le cifre choc dell'operazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Madrid (SPAGNA) - Un'operazione da 126,5 milioni di euro. Se resterà tutti e cinque gli anni previsti dal nuovo contratto, tanto costerà al Real Madrid l'arrivo di David Alaba , che era in scadenza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021)(SPAGNA) - Un'da 126,5 milioni di euro. Se resterà tutti e cinque gli anni previsti dal nuovo contratto, tanto costerà all'arrivo di David, che era in scadenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Real Alaba al Real Madrid: svelate le cifre choc dell'operazione MADRID (SPAGNA) - Un'operazione da 126,5 milioni di euro. Se resterà tutti e cinque gli anni previsti dal nuovo contratto, tanto costerà al Real Madrid l'arrivo di David Alaba , che era in scadenza con il Bayern Monaco ed è arrivato a parametro zero . A rivelare le cifre choc dell'operazione è ' Der Spiegel ', secondo cui la clausola ...

Real Madrid, i costi astronomici dell'affare Alaba: è costato oltre 29 milioni e il contratto... A maggior ragione se David Alaba , una volta abbandonato il Bayern Monaco in scadenza di contratto, ha deciso di accasarsi al Real Madrid da parametro zero. E' il quotidiano tedesco Der Spiegel a ...

Alaba al Real Madrid: svelate le cifre choc dell'operazione Corriere dello Sport Alaba al Real Madrid: svelate le cifre choc dell'operazione Secondo 'Der Spiegel' il terzino, svincolatosi dal Bayern Monaco e arrivato a parametro zero, costerà ai 'blancos' 126,5 milioni: tutti i dettagli ...

Oltre 110 milioni in 5 anni: il super contratto di Alaba col Real La rivista tedesca Der Spiegel ha svelato i dettagli del contratto firmato da David Alaba con il Real Madrid. Le cifre sono considerevoli: se il terzino austriaco dovesse rispettare in pieno l’accordo ...

