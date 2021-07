A Kitzbuhel prima finale per Martinez (Di venerdì 30 luglio 2021) prima finale ATP per Pedro Martinez. Lo spagnolo è approdato infatti all'ultimo atto del "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi che si conclude sabato sulla terra rossa di Kitzbuhel,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021)ATP per Pedro. Lo spagnolo è approdato infatti all'ultimo atto del "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi che si conclude sabato sulla terra rossa di,...

A Kitzbuhel prima finale per Martinez Prima finale ATP per Pedro Martinez. Lo spagnolo è approdato infatti all'ultimo atto del "Generali ... torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi che si conclude sabato sulla terra rossa di Kitzbuhel, ...

Atp Kitzbuhel 2021: programma e orari di venerdì 30 luglio IL PROGRAMMA DELL'ATP 250 DI KITZBUHEL (VENERDI 30 LUGLIO) CENTRE COURT dalle ore 10.30 - (1) Brkic/Cacic vs (WC) Erler/Miedler non prima delle ore 12.30 - (SE) Altmaier vs P. Martinez a seguire - (1)...

A Kitzbuhel prima finale per Martinez Tiscali.it TENNIS: TORNEO KITZBUEHEL. PRIMA FINALE ATP PER MARTINEZ KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Prima finale Atp per Pedro Martinez. Lo spagnolo e' approdato infatti all'ultimo atto del "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi che si conclude s ...

ATP Kitzbuhel: Mager punisce un Ramos-Viñolas distratto, fuori Cecchinato Mager vince in rimonta contro Albert Ramos-Viñolas, Cecchinato cade sotto i colpi del tedesco Altmaier Giornata piena nell’ ATP 250 di Kitzbuhel, con tanti giocatori di livello in campo. Ad aprire la ...

