Uno studio mostra che l’11% dei russi è pronto per i pagamenti in rubli digitali (Di giovedì 29 luglio 2021) Un gruppo di 12 banche sta partecipando al programma pilota per il nuovo rublo digitale Un recente studio di HeadHunter condotto su oltre 3.000 persone, ha scoperto che l’11% dei russi sono pronti a ricevere lo stipendio in rubli digitali, lo ha riportato mercoledì il quotidiano Izvestia. Il sondaggio ha rivelato che il 41% dei cittadini è molto impreparato nell’accettare pagamenti in rubli digitali, mentre il resto è incerto. Tra coloro i quali sono pronti per il rublo digitale non c’è accordo su quanto del loro stipendio dovrebbe essere pagato con la ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 29 luglio 2021) Un gruppo di 12 banche sta partecipando al programma pilota per il nuovo rublo digitale Un recentedi HeadHunter condotto su oltre 3.000 persone, ha scoperto chedeisono pronti a ricevere lo stipendio in, lo ha riportato mercoledì il quotidiano Izvestia. Il sondaggio ha rivelato che il 41% dei cittadini è molto impreparato nell’accettarein, mentre il resto è incerto. Tra coloro i quali sono pronti per il rublo digitale non c’è accordo su quanto del loro stipendio dovrebbe essere pagato con la ...

