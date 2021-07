Tokyo2020 | Paltrinieri “Parlare di miracolo è poco Ci ho messo il cuore”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “di, non ci avrei scomneanche io. Ma stavolta ci hoil”. Queste le prime parole di Gregoriodopo la medaglia d’argento conquistata negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo. Un mese fa l’azzurro si era dovuto fermare per la mononucleosi. “E’ bellissimo – ha aggiunto il nuotatore azzurro ai microfoni della Rai – oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Me la sono vissuta al meglio. Ieri sera un mio grande amico mi ha detto che queste grandi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Coninews : ?? GREGORIOOOOOOO ?? Una prova di forza straordinaria! Gregorio #Paltrinieri si prende l'ARGENTO negli 800 sl di… - ItaliaTeam_it : DOPPIA FINALEEEEE!!! ???? Gregorio Paltrinieri tra i magnifici otto degli 800 sl! Megli, De Tullio, Di Cola e Ciam… - seaweedbvain : RT @ItaliaTeam_it: TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINO… - secesecs : “Gli altri potranno stare meglio dj me fisicamente, ma il cuore che ci metto io è stato imparagonabile. Ho programm… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Paltrinieri

Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 24 Giugno 2021 ROMA - Tegola per il nuoto azzurro in vista di. 'Gregorioè affetto da mononucleosi, seppur avverta leggeri sintomi. Conosceremo gli effetti dell'infezione giorno dopo giorno. Siamo chiaramente dispiaciuti perchè l'...ROMA - Tegola per il nuoto azzurro in vista di. ''Gregorioè affetto da mononucleosi, seppur avverta leggeri sintomi. Conosceremo gli effetti dell'infezione giorno dopo giorno. Siamo chiaramente dispiaciuti perchè l'...TOKYO, 29 LUG - Gregorio Paltrinieri è medaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 ce ...Tokyo2020, le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la clamorosa medaglia d'argento. "Parlare di miracolo è poco. Ci ho messo il cuore" ...