Shakira rischia il carcere per evasione fiscale: la cantante a processo (Di giovedì 29 luglio 2021) Guai per Shakira Giornate intense queste per Shakira. Come in molti sapranno la celebre cantante, amatissima in tutto il mondo da ormai 20 anni, ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, Don't Wait Up, che anticipa il prossimo album di inediti già attesissimo dai fan. Il disco segue a El Dorado, rilasciato nel 2017, L'articolo proviene da Novella 2000.

