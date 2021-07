Secondo Zuckerberg i video incidono per quasi la metà del tempo speso su Facebook (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: BertrandGuay/Afp via Getty Images)Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ha rivelato che i video rappresentano quasi la metà di tutto il tempo trascorso dagli utenti sul social. Per quello che riguarda Instagram ha invece detto che i Reels – i video in formato breve che fanno concorrenza a TikTok – stanno crescendo rapidamente e sono al momento il “maggior contributo alla crescita del coinvolgimento” sulla piattaforma, anche se l’azienda non diffonde statistiche più precise. Zuckerberg ha parlato in occasione della call di presentazione degli utili ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: BertrandGuay/Afp via Getty Images)Il Ceo di, Mark, ha rivelato che irappresentanoladi tutto iltrascorso dagli utenti sul social. Per quello che riguarda Instagram ha invece detto che i Reels – iin formato breve che fanno concorrenza a TikTok – stanno crescendo rapidamente e sono al momento il “maggior contributo alla crescita del coinvolgimento” sulla piattaforma, anche se l’azienda non diffonde statistiche più precise.ha parlato in occasione della call di presentazione degli utili ...

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Zuckerberg Facebook vede secondo semestre in frenata. Obbligo vaccinale per chi torna in ufficio L'azienda fondata e guidata dal CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato che nel secondo trimestre dell'anno aveva 3,51 miliardi di utenti mensili sulle sue app, che oltre a Facebook includono anche ...

Facebook: profitti raddoppiati in un anno L'incremento rispetto al secondo trimestre 2020 è del 56%. I profitti netti sono aumentati del 101% ... Commentando il bilancio trimestrale, Mark Zuckerberg ha evidenziato che i video sono sempre più ...

Secondo Zuckerberg i video incidono per quasi la metà del tempo speso su Facebook Wired.it Trimestrale Facebook: nuovi record, ma outlook in ribasso I conti Facebook del secondo trimestre hanno messo in evidenza nuovi record per utile e ricavi. Tuttavia, la big tech ha avvertito sulle prospettive future. I dettagli della trimestrale.

Google e Facebook richiederanno ai dipendenti di essere vaccinati Obbligo di vaccino per tutti i dipendenti Google e Facebook che hanno intenzione di lavorare in ufficio e in presenza. Ecco i dettagli.

