Sebastian Stan star del film Sharper accanto a Julianne Moore

L'attore Sebastian Stan sarà il protagonista del film Sharper, prodotto per Apple, recitando accanto a Julianne Moore. Sebastian Stan sarà il protagonista di Sharper, un nuovo film prodotto per Apple con protagonista Julianne Moore. La star di The Falcon and the Winter Soldier sarà quindi coinvolto nel progetto realizzato grazie ad A24. Il film Sharper racconterà la storia di una truffatrice, interpretata da Julianne Moore.

iamhalvsey : RT @_amantedelcine_: 2022/23 letteralmente gli anni di Sebastian Stan. The 355, Fresh, Pam and Tommy, The Brutalist e adesso il nuovo proge… - SimonaCroisette : RT @ciakmag: Nostalgia del #WinterSoldier della #Marvel? Su #AppleTVPlus torna #SebastianStan #JulianneMoore #Sharpen - itslavaleh : RT @_amantedelcine_: 2022/23 letteralmente gli anni di Sebastian Stan. The 355, Fresh, Pam and Tommy, The Brutalist e adesso il nuovo proge… - lovmcu : RT @_amantedelcine_: 2022/23 letteralmente gli anni di Sebastian Stan. The 355, Fresh, Pam and Tommy, The Brutalist e adesso il nuovo proge… - itsmikapenniman : sebastian stan si fa il bagno nelle lacrime dei suoi haters and we love to see it -

Giornate degli Autori 2021: presentato il programma IMACULAT (IMMACULATE) di Monica Stan e George Chiper"Lillemark " opera prima Romania, 2021, 114', ... Globo Rojo Films, Nephilim Producciones Con il sostegno di: San Sebastian WIP Award, INCAA, ...

