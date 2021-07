Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: “Adesso voglio sperimentare” (Di giovedì 29 luglio 2021) Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. Se nella scorsa edizione il problema di Milly Carlucci erano gli infortuni, in questa sarà quella di trovare un degno sostituto per il bel maestro siciliano che lascerà il suo posto togliendo un po’ di passione al programma ballerino di Rai1. Da sempre la signora della prima rete Rai difende il suo programma con le unghie e con i denti ma questa volta ha poco da fare visto che il siciliano ha voglia di “sperimentare” lasciandosi alle spalle Ballando. Ad annunciarlo è stato lui stesso confermando con un post ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)con le. Se nella scorsa edizione il problema di Milly Carlucci erano gli infortuni, in questa sarà quella di trovare un degno sostituto per il bel maestro siciliano che lascerà il suo posto togliendo un po’ di passione al programma ballerino di Rai1. Da sempre la signora della prima rete Rai difende il suo programma con le unghie e con i denti ma questa volta ha poco da fare visto che il siciliano ha voglia di “ndosi alle spalle. Ad annunciarlo è stato lui stesso confermando con un post ...

