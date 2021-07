Juve - Locatelli, per ora niente summit. Carnevali: 'Fuori dal mercato se...' (Di giovedì 29 luglio 2021) Un altro giorno di riflessione per il futuro di Manuel Locatelli. Oggi il Sassuolo presenta la squadra e così Giovanni Carnevali, a.d. neroverde, ha convenuto con Federico Cherubini, responsabile dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Un altro giorno di riflessione per il futuro di Manuel. Oggi il Sassuolo presenta la squadra e così Giovanni, a.d. neroverde, ha convenuto con Federico Cherubini, responsabile dell'...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve, Kaio Jorge in pole position. E terzo summit per Locatelli. Il brasiliano legato a Gabriel Jesus, conto… - _Morik92_ : In attesa dell'incontro, che con tutta probabilità avverrà domani, tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli, il club em… - _Morik92_ : Su #Pjanic, ecco quanto raccolto: il #Barcellona ha bisogno di monetizzare il più possibile e accetterebbe un prest… - carlojuventino5 : La juve che farei io Sczeszny Cuadrado Bonucci deligt alex Sandro Locatelli pjanic rabiot Dybala Ronaldo chiesa Ov… - carlojuventino5 : @MarcoCH0 Locatelli è già della juve per 35 milioni, si sta aspettando che torni dalle vacanze -