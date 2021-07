IV | Anzaldi | errori Raggi fanno slittare nuovamente gara per treni metro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “E’ vergognoso e imbarazzante che il Comune di Roma targato M5s, a causa di un errore, abbia fattoper la seconda volta il bando per 30 nuovidellapolitana. Soldi stanziati nel 2017 dal Governo Gentiloni che la sindacaancora non è riuscita a spendere, come ha rivelato ‘Leggo’. Dopo un disastro del genere, qualunque altra Giunta avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele. “Fortunatamente per i romani- prosegue- l’amministrazioneè arrivata al capolinea, dopo 5 ...

gps72 : @Michele_Anzaldi denunci sempre errori #rai, ve ne è uno clamoroso: #raiplay gira su smart tv (assieme a netflix ec… -

La nostra rassegna stampa: il deputato di Italia Viva attacca: «Fuori il colpevole della mancata acquisizione dei diritti Internet».
"E' urgente che il Governo si occupi del canone Rai, a seguito della richiesta della Ue di toglierlo dalle bollette elettriche nell'ambito dell'applicazione del Pnrr. Se la norma non può entrare nella ..."