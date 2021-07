Infortunio Dybala: fissata la data d’esordio con la Juventus (Di giovedì 29 luglio 2021) Dybala continua l’iter di riabilitazione con la Juventus: ecco quanto potrebbe tornare in campo La Juventus aspetta Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è al momento ai box per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e sta seguendo un iter di riabilitazione per tornare al meglio. La Gazzetta dello Sport individua la data del suo ritorno in campo: Trofeo Berlusconi troppo vicino e dunque possibile esordio stagionale l’8 agosto al Trofeo Gamper contro il Barcellona. In caso di assenza di Chiellini (ancora alle prese con la questione rinnovo e atteso alla Continassa) sarà lui il capitano della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021)continua l’iter di riabilitazione con la: ecco quanto potrebbe tornare in campo Laaspetta Paulo. Il numero 10 bianconero è al momento ai box per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e sta seguendo un iter di riabilitazione per tornare al meglio. La Gazzetta dello Sport individua ladel suo ritorno in campo: Trofeo Berlusconi troppo vicino e dunque possibile esordio stagionale l’8 agosto al Trofeo Gamper contro il Barcellona. In caso di assenza di Chiellini (ancora alle prese con la questione rinnovo e atteso alla Continassa) sarà lui il capitano della ...

