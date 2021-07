Ilaria Cucchi non vede l’ora di tornare sotto i riflettori: sì, aiuterò la sorella di Youns ad avere giustizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilaria Cucchi, dopo anni di battaglie per ottenere giustizia per il fratello Stefano, non vede l’ora di riprendersi la scena. E risponde all’appello lanciato da un’altra sorella, Bahija El Boussettaoui, che vuole la verità sulla morte del fratello marocchino a Voghera per mano di Massimo Adriatici, ex assessore ed ex poliziotto. Era stata la sorella di Youns a chiamare in causa Ilaria Cucchi, identificandosi nel suo caso e chiedendo aiuto per le indagini sulla morte di suo fratello. Il punto è però che, mentre per Stefano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021), dopo anni di battaglie per ottenereper il fratello Stefano, nondi riprendersi la scena. E risponde all’appello lanciato da un’altra, Bahija El Boussettaoui, che vuole la verità sulla morte del fratello marocchino a Voghera per mano di Massimo Adriatici, ex assessore ed ex poliziotto. Era stata ladia chiamare in causa, identificandosi nel suo caso e chiedendo aiuto per le indagini sulla morte di suo fratello. Il punto è però che, mentre per Stefano ...

