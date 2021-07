Gli ultimi messaggi di De Rienzo al pusher e al suo amico su Whatsapp (Di giovedì 29 luglio 2021) È notizia di ieri il fermo di un 32enne gambiano residente nel quartiere Torre Gaia di Roma con l’accusa di aver venduto l’eroina trovata in casa di Libero De Rienzo la sera del 15 luglio scorso, quando l’attore è stato trovato senza vita da un amico. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, lo spacciatore sarebbe stato contattato dalla vittima tramite Whatsapp a un numero che lui stesso aveva chiesto all’amico. Nel decreto di fermo del pubblico ministero Francesco Minisci di cui è in possesso l’Adnkronos è riportato il contenuto dei messaggi: “Oh prima mi ha risposto, mi ha detto non prima delle 3, le 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) È notizia di ieri il fermo di un 32enne gambiano residente nel quartiere Torre Gaia di Roma con l’accusa di aver venduto l’eroina trovata in casa di Libero Dela sera del 15 luglio scorso, quando l’attore è stato trovato senza vita da un. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, lo spacciatore sarebbe stato contattato dalla vittima tramitea un numero che lui stesso aveva chiesto all’. Nel decreto di fermo del pubblico ministero Francesco Minisci di cui è in possesso l’Adnkronos è riportato il contenuto dei: “Oh prima mi ha risposto, mi ha detto non prima delle 3, le 4 ...

