Elisa Isoardi torna sul piccolo schermo come conduttrice? (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ritorno di Elisa Isoardi grazie alla sua partecipazione come concorrente dell’Isola dei Famosi potrebbe sancire anche il suo ritorno sul piccolo schermo come conduttrice. come rivelato da Fanpage, infatti, Elisa Isoardi sarebbe stata adocchiata da Discovery per un nuovo programma culinario su Real Time. Insomma, questa potrebbe essere l’occasione, per Elisa Isoardi, di rientrare nel mondo del cooking show. come ricorderete, infatti, la Isoardi era ... Leggi su trashblog (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ritorno digrazie alla sua partecipazioneconcorrente dell’Isola dei Famosi potrebbe sancire anche il suo ritorno sulrivelato da Fanpage, infatti,sarebbe stata adocchiata da Discovery per un nuovo programma culinario su Real Time. Insomma, questa potrebbe essere l’occasione, per, di rientrare nel mondo del cooking show.ricorderete, infatti, laera ...

