“Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna. La situazione peggiora”: Zaki scrive dal carcere (Di giovedì 29 luglio 2021) Patrick Zaki, lo studente in prigione in Egitto ormai da oltre un anno, torna a scrivere dal carcere. Questa volta invia un messaggio molto lucido e allo stesso tempo potente: “Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna. La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà presto”. La lettera è stata pubblicata dalla pagina ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) Patrick, lo studente in prigione in Egitto ormai da oltre un anno, torna are dal. Questa volta invia un messaggio molto lucido e allo stesso tempo potente: “non. La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà presto”. La lettera è stata pubblicata dalla pagina ...

