Che alleanza si prospetta per le suppletive di Siena (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - L'appello di Enrico Letta per marciare uniti contro le destre a Siena sembra aver colto nel segno. Tanto che da Italia Viva definiscono quelle del segretario Pd "parole apprezzabili" che aprono la strada "a un confronto". Insomma, Italia Viva potrebbe prepararsi a sciogliere la riserva e sostenere la corsa di Letta nel collegio in cui fu eletto Pier Carlo Padoan, poi dimessosi dalla Camera per approdare a Unicredit. Che le cose si mettessero nel verso giusto, in realtà, si era intuito già con le ultime dichiarazioni di Matteo Renzi, passato dai toni bellicosi - "sta trasformando il Pd nella sesta stella dei grillini" - a un più conciliante "faremo di tutto per ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - L'appello di Enrico Letta per marciare uniti contro le destre asembra aver colto nel segno. Tanto che da Italia Viva definiscono quelle del segretario Pd "parole apprezzabili" che aprono la strada "a un confronto". Insomma, Italia Viva potrebbe prepararsi a sciogliere la riserva e sostenere la corsa di Letta nel collegio in cui fu eletto Pier Carlo Padoan, poi dimessosi dalla Camera per approdare a Unicredit. Che le cose si mettessero nel verso giusto, in realtà, si era intuito già con le ultime dichiarazioni di Matteo Renzi, passato dai toni bellicosi - "sta trasformando il Pd nella sesta stella dei grillini" - a un più conciliante "faremo di tutto per ...

Advertising

Am_Parente : Stamattina ho partecipato a questa iniziativa 'Alleanza per la Professione Medica'. Il medico va valorizzato per il… - matteorenzi : Ogni giorno Conte attacca il governo. Il Pd deve scegliere se stare con Draghi o coi Grillini. Sogno un’alleanza de… - gualtierieurope : Il pizzino sotto il sampietrino. Così sono costretti a lavorare a #Roma gli #avvocati in #Cassazione. Ho incontrato… - VengoDiMongo : RT @carmelopalma: Perché Letta sta con Conte sulla prescrizione? La risposta esatta è la più semplice e la più grave: perché pensa che l'a… - statodelsud : Che alleanza si prospetta per le suppletive di Siena -

Ultime Notizie dalla rete : Che alleanza Che alleanza si prospetta per le suppletive di Siena Di fronte a una coalizione sovranista che ha espresso un candidato unitario, dunque, non c'è altro da fare che unirsi: 'Chiedo apertamente e pubblicamente il sostegno ai cittadini, ai movimenti, alle ...

Domenica I agosto - Sant'Alfonso Maria de'Liguori Questo tempio fu infatti distrutto dai Babilonesi che, nel 587 a. C. con Nabucodonosor assediarono Gerusalemme e lo diedero alle fiamme: da allora anche l'arca dell'alleanza - di cui si è detto ...

Che alleanza si prospetta per le suppletive di Siena AGI - Agenzia Italia Che alleanza si prospetta per le suppletive di Siena Sembra che le cose si mettano nel verso giusto. Questo lasciano intuire le dichiarazioni di Matteo Renzi, passato dai toni bellicosi a un più conciliante "faremo di tutto per sostenere Enrico Letta" ...

Elezioni amministrative a Chiusi Fumata grigia tra Pd e Italia viva I due partiti restano ancora distanti circa la possibilità di alleanza. Pesa la candidatura a sorpresa di Barbanera ...

Di fronte a una coalizione sovranistaha espresso un candidato unitario, dunque, non c'è altro da fareunirsi: 'Chiedo apertamente e pubblicamente il sostegno ai cittadini, ai movimenti, alle ...Questo tempio fu infatti distrutto dai Babilonesi, nel 587 a. C. con Nabucodonosor assediarono Gerusalemme e lo diedero alle fiamme: da allora anche l'arca dell'- di cui si è detto ...Sembra che le cose si mettano nel verso giusto. Questo lasciano intuire le dichiarazioni di Matteo Renzi, passato dai toni bellicosi a un più conciliante "faremo di tutto per sostenere Enrico Letta" ...I due partiti restano ancora distanti circa la possibilità di alleanza. Pesa la candidatura a sorpresa di Barbanera ...