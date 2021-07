CdS – Inter, Lazzari non è più un’opzione: quasi impossibile trattativa con Lotito (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Inter si chiama fuori dalla corsa a Manuel Lazzari Tra i nomi accostati all’Inter per la fascia destra si era fatto anche quello di Manuel Lazzari della Lazio. L’Interesse del club nerazzurro si è via via spostato verso altri giocatori visto che trattare con Lotito dopo avergli portato via Simone Inzaghi per questa estate sarà più difficile del solito. “Lazzari, altro nome che piace al tecnico, non viene considerata un’opzione perché tutti, compreso Simone, sanno che questa estate una trattativa con Lotito è ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) L’si chiama fuori dalla corsa a ManuelTra i nomi accostati all’per la fascia destra si era fatto anche quello di Manueldella Lazio. L’esse del club nerazzurro si è via via spostato verso altri giocatori visto che trattare condopo avergli portato via Simone Inzaghi per questa estate sarà più difficile del solito. “, altro nome che piace al tecnico, non viene considerataperché tutti, compreso Simone, sanno che questa estate unaconè ...

