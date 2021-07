Casamicciola | “dammi i soldi o ti denuncio per violenza sessuale” | arrestata una 17enne

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: «Dammi i soldi o ti denuncio per violenza sessuale»: a Casamicciola arrestata 17enne - Italyfirst10_ : RT @mattinodinapoli: «Dammi i soldi o ti denuncio per violenza sessuale»: a Casamicciola arrestata 17enne - mattinodinapoli : «Dammi i soldi o ti denuncio per violenza sessuale»: a Casamicciola arrestata 17enne -

Lo ha ricattato dopo aver avuto con lui un rapporto sessuale consenziente chiedendoli sempre somme di denaro maggiori. Così una 17enne di origini rumene è stata fermata dai carabinieri diTerme (isola di Ischia) per aver estorto circa 1000 euro ad un uomo di 50 anni del posto . 17ENNE MINACCIA 50ENNE DI VIOLENZA SESSUALE E CHIEDE SOLDI PER NON FARLO I due avevano avuto un ...Se non gli avesse dato i soldi lo avrebbe denunciato per violenza sessuale . ATerme i carabinieri hanno arrestato per estorsione una 17enne di origini rumene incensurata, la vittima è un 50enne dell'isola . La scorsa settimana i 2 hanno avuto un rapporto sessuale. ...I due avevano avuto un rapporto sessuale ma poco dopo la ragazza 17enne, non ancora maggiorenne, aveva iniziato a chiedere dei soldi minacciandolo di denunciarlo per violenza sessuale. I Carabinieri h ...L’uomo ha ceduto al ricatto e le ha consegnato i soldi credendo così di aver “calmato” la 17enne ma non è andata così. Ieri sera la seconda richiesta estorsiva che ha spinto l’uomo a chiedere aiuto ai ...