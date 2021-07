Ascolti TV | Mercoledì 28 luglio 2021. Superquark vince con il 12.1%, All Together Now 9.7%. Share monstre di notte per la Pellegrini (42.4%), Rai2 prima rete nelle 24h (13.57%) (Di giovedì 29 luglio 2021) Federica Pellegrini Nella serata di ieri, Mercoledì 28 luglio 2021, su Rai1 Superquark ha appassionato 1.920.000 spettatori pari al 12.1%. Su Canale 5 la replica di All Together Now ha raccolto davanti al video 1.443.000 spettatori pari al 9.7% di Share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 6.4% di Share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.223.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 la prima tv del film Benvenuti a Casa Mia ha raccolto davanti al video 1.103.000 spettatori pari ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 luglio 2021) FedericaNella serata di ieri,28, su Rai1ha appassionato 1.920.000 spettatori pari al 12.1%. Su Canale 5 la replica di AllNow ha raccolto davanti al video 1.443.000 spettatori pari al 9.7% di. SuIl Circolo degli Anelli ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 6.4% di. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.223.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 latv del film Benvenuti a Casa Mia ha raccolto davanti al video 1.103.000 spettatori pari ...

