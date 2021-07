Artigiani | Achille Capone Ebac su cig dipendenti | Più corti i tempi di pagamento delle prestazioni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Oltre 130 milioni di euro sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato. Ne ha dato notizia il Fsba precisando che sono una parte del finanziamento del “Decreto Sostegni” per ilulteriori 28 settimane di cassa integrazione alle lavoratrici e lavoratori le cui aziende hanno già esaurito le 12 settimane della Legge di stabilità. Ovviamente, si tratta sempre dell’ammortizzatore sociale per Covid. Gli uffici del Fondo e le articolazioni regionali – tra le quali l’(Ente Bilaterale Artigianato Campania) che collaborano nell’attività di materialedella ...

Il Denaro

"Siamo già al lavoro " dice Achille Capone, presidente dell'EBAC - Ente Bilaterale Artigianato Campania - per corrispondere, direttamente ai lavoratori, i pagamenti relativi ai mesi di aprile e ...Oltre 130 milioni di euro sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato. Ne ha dato notizia il Fsba precisando che sono una parte del finanziamento del "Decret ...