Alba Parietti: il duro attacco a Tommaso Zorzi (Di giovedì 29 luglio 2021) Da alcuni giorni sembrerebbe che l’amicizia, un tempo profondissima, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sia arrivata al termine. Oggi Alba Parietti ha deciso di intervenire sui social per difendere suo figlio e attaccare il vincitore del Grande Fratello Vip 5. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era nato un profondissimo legame di amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Stando ad alcuni fatti verificatisi recentemente su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 luglio 2021) Da alcuni giorni sembrerebbe che l’amicizia, un tempo profondissima, trae Francesco Oppini sia arrivata al termine. Oggiha deciso di intervenire sui social per difendere suo figlio e attaccare il vincitore del Grande Fratello Vip 5. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era nato un profondissimo legame di amicizia trae Francesco Oppini. Stando ad alcuni fatti verificatisi recentemente su Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

HoGioco : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - MondoTV241 : Lite Zorzi/Oppini, interviene Alba Parietti #AlbaParietti #TommasoZorzi #FrancescoOppini - SaCe86 : Alba Parietti dice la sua su frattura Zorzi-Oppini: durissima su Tommaso - veror__ : RT @perchenonapoli: Oppino che non vuole essere considerato solo come il figlio di Alba Parietti eppure pur di non esprimersi in prima pers… - Ro5814 : Sapete perché non credo a tutto quello che dice Alba Parietti? Non più tardi di 8 giorni fa il figlio zompettava… -