Vecino scaccia il mercato | «Contento di essere all’Inter Sono carichissimo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il centrocampista dell’Inter Matiasha parlato in vista della nuova stagione con Simone Inzaghi in panchina Matias, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Inter TV ha parlato della nuova stagione alle porte e dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. INZAGHI – «Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorsostato fuori a lungo per infortunio ma adessomolto carico per ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto ...