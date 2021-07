Tokyo 2020 Aldo Montano | addio con il sorriso Dopo 5 Olimpiadi ecco l' ultimo argento | ' Avrei firmato per un finale di carriera così'

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Indiscr15098443 : RT @StefanoOlivari: Pensierini su #Tokyo2020: attaccati a Fontecchio e Mannion, il doppio video, il valore di Miezis, le lacrime della Pell… - StefanoOlivari : Pensierini su #Tokyo2020: attaccati a Fontecchio e Mannion, il doppio video, il valore di Miezis, le lacrime della… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Lo dice Aldo Montano dopo la sconfitta dell'Italia di sciabola contro la Corea del Sud nella finale olimpica a. Nel pomeriggio, dopo la qualificazione strappata contro l'Iran, il 43enne ...... 'Sei un frocio': la dinamica Fognini contro Medvedev, 'Sei un frocio': il nuovo scivolone del tennista italiano 2 - 6, 6 - 3, 2 - 6: alle Olimpiadi di, il tennis italiano si ferma agli ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...Ma chiediamo ai Governi strategia e valorizzazione della professione: per una sanità che nel tempo cresca in efficienza e tempestività» ...