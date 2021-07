Temptation Island: che fine hanno fatto i tentatori dopo il reality (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ecco le rivelazioni su cosa hanno fatto i 25 tentatori chiamati a mettere a dura prova il rapporto tra le coppie di Temptation Island. Stasera, martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, è in onda la sesta e ultima puntata del viaggio dei sentimenti di “Temptation Island 9?. Proprio oggi il pubblico, insieme al presentatore Filippo Bisciglia, sapranno quali coppie torneranno a casa insieme e quali invece prenderanno strade diverse. Un tentatore però ha rivelato per caso uno spoiler sulla puntata di stasera. Gli ultimi due falò per questa stagione del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ecco le rivelazioni su cosai 25chiamati a mettere a dura prova il rapporto tra le coppie di. Stasera, martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, è in onda la sesta e ultima puntata del viaggio dei sentimenti di “9?. Proprio oggi il pubblico, insieme al presentatore Filippo Bisciglia, sapranno quali coppie torneranno a casa insieme e quali invece prenderanno strade diverse. Un tentatore però ha rivelato per caso uno spoiler sulla puntata di stasera. Gli ultimi due falò per questa stagione del ...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - fanpage : #Temptationisland un mese dopo, cosa è accaduto alle coppie? - la_seriale : RAGA NO ALLORA IERI MI ERO SCORDATA DI TEMPTATION ISLAND E NO NON STO SCHERZANDO VI CHIEDO PERDONO ORA RECUPERO #Temptationsisland - zazoomblog : Programmi TV di stasera martedì 27 luglio 2021. Resa dei conti per Temptation Island - #Programmi #stasera… -