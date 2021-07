Raffaella Fico verso il Grande Fratello Vip? Ex vincitore dell’Isola in trattativa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giungono nuove indiscrezioni sul fronte del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe ripartire il 13 settembre, salvo cambio dell’ultimo minuto e tra i concorrenti pronti a varcare per primi la fatidica porta rossa potrebbe esserci proprio una ex gieffina, Raffaella Fico. A svelare il suo nome è Fanpage.it che cita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giungono nuove indiscrezioni sul fronte del. Il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe ripartire il 13 settembre, salvo cambio dell’ultimo minuto e tra i concorrenti pronti a varcare per primi la fatidica porta rossa potrebbe esserci proprio una ex gieffina,. A svelare il suo nome è Fanpage.it che cita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

