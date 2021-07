Prana Ventures – fondo da 50 mln per startup tecnologiche in fase seed e post seed – annuncia primo closing (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al via Prana Ventures: il fondo promosso da Alessio Semoli e Lisa Di Sevo dedicato alle startup tecnologiche in fase seed e post seed annuncia il primo closing, a 34 milioni, del fondo con target 50 milioni, nato per supportare nuove imprese nelle prime fasi della loro vita. Come spiegano ad Adnkronos Alessio Semoli e Lisa Di Sevo, Presidente e Amministratore Delegato di Prana Ventures, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al via: ilpromosso da Alessio Semoli e Lisa Di Sevo dedicato alleinil, a 34 milioni, delcon target 50 milioni, nato per supportare nuove imprese nelle prime fasi della loro vita. Come spiegano ad Adnkronos Alessio Semoli e Lisa Di Sevo, Presidente e Amministratore Delegato di, il ...

