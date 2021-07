Pescara | anziana entra dentro il frutta e verdura con la macchina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pescara anziana

Ultim'ora News

Una donnastava camminando nel tratto di mare antistante gli stabilimenti balneari Azzurra ...la bagnante sulla barella per poi accompagnarla nel pronto soccorso dell'ospedale di. ...L., infermiere trevigiano attualmente sottoposto all'obbligo di dimora in un paesino in Provincia didove l'uomo vive con l'madre, non ha probabilmente finito di frequentare le aule ...Roma, 28 luglio 2021 - Tra le città più roventi d'Italia ci sono anche Firenze e Perugia. Il caldo battente si fa sentire di nuovo su quasi tutto lo Stivale. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate d ...La morsa dell’afa si stringe sull'Italia . Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, domani sarà allerta di ...