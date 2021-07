Olimpiadi | Pellegrini | ' contenta della decisione presa | momento giusto e sono in pace'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "moltoin questi giorni definitivamente, penso sia ile anche il modoperché più importante di una finale olimpica non c'è nulla. Orain". Lo ha detto l'azzurra Federicadopo la finale dei 200 stile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in cui si è piazzata settima, sul suo addio alle gare, che avverrà dopo la partecipazione alla Isl. "Non ho mai pensato di chiedere troppo al mio fisico, onestamente ho ...

Ci sono ancora tante staffette, femminili e miste, nelle quali lasarà chiamata a fare la sua parte e, chissà, magari a centrare un'altra medaglia per chiudere in gloria. La Divina A ...Dieta, cosa mangia Federicaper essere sempre in forma Federica: 'È stato un bel viaggio, me la sono goduta'. E si commuove Poi arriva il momento dei ringraziamenti. E il nodo ...m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizione. Continua una leggera progressione della Ledecky, quanto basta per mantenere il suo margine. Siamo vicino ai 1.000-1.200, Simona Quadarella ...Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Ho tantissime cose da fare adesso". Così Federica Pellegrini dopo la finale dei 200 stile libero, la sua gara. La campionessa azzurra dice addio al nuoto a livello intern ...