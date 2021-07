‘Non sei vaccinato? Fott…’, bufera su osteria di Milano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lui se la ride: “E’ da prenderli a bastonate e basta”. Ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’osteria Tasca, in zona Ticinese, a Milano, convinto sostenitore del Green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei vaccinato? Prego…puoi entrare. Non lo sei? Fottiti’. “Il messaggio è chiaro – dice Maze all’Adnkronos -. Se sei vaccinato vai dove ti pare, se non lo sei vai a casa e non rompi le palle gli altri. La sostanza è questa”. Quella di Maze è una provocazione “è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lui se la ride: “E’ da prenderli a bastonate e basta”. Ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’Tasca, in zona Ticinese, a, convinto sostenitore del Green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei? Prego…puoi entrare. Non lo sei? Fottiti’. “Il messaggio è chiaro – dice Maze all’Adnkronos -. Se seivai dove ti pare, se non lo sei vai a casa e non rompi le palle gli altri. La sostanza è questa”. Quella di Maze è una provocazione “è ...

