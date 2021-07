MotoGP, Crutchlow sulla Yamaha di Morbidelli nei prossimi tre GP: “Non vedo l’ora” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cal Crutchlow torna in pista. Il pilota parteciperà ai due Gran Premi in Austria e al GP di Gran Bretagna a Silverstone sulla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, mentre il pilota italiano continua il suo recupero dopo l’intervento al ginocchio sinistro. “Non vedo l’ora di guidare per Petronas Yamaha SRT nei tre Gran Premi. Ovviamente non è nelle migliori circostanze e auguro a Franco un buon recupero, spero che torni forte dopo l’intervento al ginocchio. Sono sicuro che lo farà perché ha cavalcato in modo fantastico negli ultimi due anni” ha detto. “Penso che sia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Caltorna in pista. Il pilota parteciperà ai due Gran Premi in Austria e al GP di Gran Bretagna a SilverstonePetronas di Franco, mentre il pilota italiano continua il suo recupero dopo l’intervento al ginocchio sinistro. “Nondi guidare per PetronasSRT nei tre Gran Premi. Ovviamente non è nelle migliori circostanze e auguro a Franco un buon recupero, spero che torni forte dopo l’intervento al ginocchio. Sono sicuro che lo farà perché ha cavalcato in modo fantastico negli ultimi due anni” ha detto. “Penso che sia ...

MotoGp, Dovizioso con l'Aprilia ad Aragon ma la Yamaha nel futuro ... ha ammesso di tenere d'occhio i posti liberi in Yamaha MotoGp entro Ferragosto. Il feeling con i ... Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, che è collaudatore Yamaha ma gira pochissimo, o Stefan Bradl, ...

