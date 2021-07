Metro Linea 1 di Napoli, dopo 20 anni di lavori apre la stazione Duomo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ad agosto, dopo quasi 20 anni di lavori, è pronta a vedere la luce la stazione Duomo della Metro Linea 1 di Napoli: riapre tutto Corso Umberto I. La data scelta dovrebbe essere quella del 6 agosto. Allora i napoletani, salvo proroghe, potranno assistere all’apertura, con una cerimonia pubblica, della stazione Duomo della Metro Linea Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ad agosto,quasi 20di, è pronta a vedere la luce ladella1 di: ritutto Corso Umberto I. La data scelta dovrebbe essere quella del 6 agosto. Allora i napoletani, salvo proroghe, potranno assistere all’apertura, con una cerimonia pubblica, delladella

Advertising

antonellaa262 : Ad agosto, dopo quasi 20 anni di lavori, è pronta a vedere la luce la stazione Duomo della Metro Linea 1 di Napoli:… - RobertoPenzo5 : @ourGSSI @METRO_News @ra_weber Salvare il mare non è in linea con ki non appoggia operato dei pescatori - Paccaman : @InfoAtac E' dalle 8.30 che aspetto il 515 alla stazione Metro Anagnina. Per caso oggi la linea è soppressa? - isaia6363 : RT @saveMetroC: @virginiaraggi In merito alle sue affermazioni su @Teleradiostereo 'stiamo riprogettando Linea D, lavorando ai prolungament… - zazoomblog : Anm intesa con le Belle Arti: primo restauro per le opere delle stazioni della linea 1 del Metrò - #intesa #Belle… -