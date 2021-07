Mercato | sondaggi di Boca e Flamengo per un giocatore dell’Inter

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Arturo Vidal sempre più lontano da Milano. Il cileno rischia di diventare un problema per l’Inter. Quest’anno guadagnerà 7 milioni netti con in più l’opzione per la permanenza anche il prossimo anno. L’Inter vorrebbe cederlo, ma gli interessi non sono particolarmente convincenti: si era mosso il Marsiglia di Sampaoli, ma la trattativa è presto naufragata.sono arrivati daJuniors, ma il fattore economico ha bloccato tutto. Anche perché Vidal ha già fatto sapere di non voler rinunciare a niente. Per questo l’Inter non esclude nulla, nemmeno la risoluzione anticipata. Il rischio comunque, per il quotidiano, è quello ...