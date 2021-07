Mattarella: “Il vaccino è un dovere. La libertà è limitata dal virus, non dal Green Pass” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mattarella: “Vaccinazione dovere morale e civico, la pandemia non è finita” “La vaccinazione è un dovere morale e civico”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associazione stampa romana al Quirinale. Un messaggio chiaro, indirizzato ai no vax, ma anche a quei partiti e politici che ammiccano a quelle persone che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19. “La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021): “Vaccinazionemorale e civico, la pandemia non è finita” “La vaccinazione è unmorale e civico”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associazione stampa romana al Quirinale. Un messaggio chiaro, indirizzato ai no vax, ma anche a quei partiti e politici che ammiccano a quelle persone che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19. “La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Ilè mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia ...

