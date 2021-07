“Manca solo la firma”. Bocciata da Mediaset Elisa Isoardi è pronta a iniziare. La notizia corre veloce (Di mercoledì 28 luglio 2021) Elisa Isoardi è stata una grande protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’, perlomeno in quel poco tempo in cui si è potuta far ammirare prima dell’infortunio all’occhio che le è costata il ritiro dal reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle ultime settimane sono giunte nei suoi confronti notizie tutt’altro che positive a livello professionale, con Mediaset che non l’ha scelta nel palinsesto della prossima stagione autunnale, nonostante si fosse vociferato con insistenza di questa allettante possibilità per lei in tv. Pier Silvio Berlusconi era stato abbastanza chiaro in merito: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)è stata una grande protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’, perlomeno in quel poco tempo in cui si è potuta far ammirare prima dell’infortunio all’occhio che le è costata il ritiro dal reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle ultime settimane sono giunte nei suoi confronti notizie tutt’altro che positive a livello professionale, conche non l’ha scelta nel palinsesto della prossima stagione autunnale, nonostante si fosse vociferato con insistenza di questa allettante possibilità per lei in tv. Pier Silvio Berlusconi era stato abbastanza chiaro in merito: “Con lanessun progetto specifico, ...

Advertising

TeresaBellanova : A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini si qualifica per la finale olimpica dei 200 stile per la quinta volta nella sua v… - IsmaelBennacer : Manca solo un mese ? @SerieA - g_brescia : Chi attacca il #RdC a fini propagandistici non solo fa una pessima figura, ma manca di rispetto a tutte quelle fami… - gianpiero1965 : @GiulioMarini2 @borghi_claudio @GPDP_IT E vorrei vedere, ci manca solo il vaccino forzato... già è una vergogna l'… - IrisDiletta : Grazie perché manca tutto questo veramente tanto e sembra una cazzata ma Marasli è ancora impossibile da superare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Manca solo 'Portami con te', Wanda Nara incontenibile, il selfie in aereo distrugge i fan ...cosmetici che non manca di sponsorizzare e di promuovere in tutto il mondo. Per l'occasione, la Nara ha trascorso alcuni giorni a Milano , puntualmente documentati tramite i post di Instagram. Solo ...

Incertezza brasiliana ...la popolarità di Bolsonaro in quegli elettori moderati che a fine 2018 lo hanno votato solo per ... Sono, però, numeri da prendere con le pinze perché manca ancora molto (si vota ad ottobre 2022) e ...

Tram Bologna: manca solo l’ok definitivo. A breve gli espropri il Resto del Carlino Nuovo stadio Franchi, SPC: “Manca un'idea di sviluppo urbanistico d'insieme” "Manca un'idea d'insieme dello sviluppo di tutta la zona attorno allo stadio di Campo di Marte". È questa la critica centrale che sollevano 'Sinistra Progetto Comune' e 'Firenze Città Aperta' a seguit ...

Abusi edili in Puglia, abbattimenti: solo 71 esecuzioni su 1790 ordinanze emesse Goletta Verde arriva in Puglia e sbarca a Trani. Il primo appuntamento della nona tappa del viaggio della storica imbarcazione di Legambiente è dedicato ad alcuni temi estremamente importanti per la P ...

...cosmetici che nondi sponsorizzare e di promuovere in tutto il mondo. Per l'occasione, la Nara ha trascorso alcuni giorni a Milano , puntualmente documentati tramite i post di Instagram.......la popolarità di Bolsonaro in quegli elettori moderati che a fine 2018 lo hanno votatoper ... Sono, però, numeri da prendere con le pinze perchéancora molto (si vota ad ottobre 2022) e ..."Manca un'idea d'insieme dello sviluppo di tutta la zona attorno allo stadio di Campo di Marte". È questa la critica centrale che sollevano 'Sinistra Progetto Comune' e 'Firenze Città Aperta' a seguit ...Goletta Verde arriva in Puglia e sbarca a Trani. Il primo appuntamento della nona tappa del viaggio della storica imbarcazione di Legambiente è dedicato ad alcuni temi estremamente importanti per la P ...